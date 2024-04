Mort d'Émile : le village des parents envisage d'organiser un hommage

L'émotion est toujours très vive au lendemain de l'annonce de la découverte d'une partie des ossements d'Émile, disparu en juillet 2023 au Haut-Vernet. Le maire de la commune de La Boulladisse où résident ses parents souhaite organiser un hommage au jeune garçon.

Dans les rues, quasi-désertes ce lundi 1er avril, le triste sort du petit Émile, deux ans, est dans tous les esprits. Il y a beaucoup de questions à Bouilladisse, où vivent les parents d'Émile et ses grands-parents. Les habitants s'interrogent sur les circonstances du drame.

D'autres souhaitent apporter leur soutien à la famille endeuillée, comme une habitante et sa fille, venues dans l'après-midi de ce lundi se recueillir dans l'église du village, une paroisse où se rendent régulièrement les parents d'Émile. "Ils ont tout mon soutien psychologique", affirme la mère.

Le maire de la commune, José Morales, envisage d'organiser un hommage prochainement. "Je ne sais pas encore sous quelle forme ce sera fait. On attend le retour de la famille pour faire cela en accord avec eux. On apprend le décès d'Émile, on l'acte. C'est beaucoup d'émotion chez tous nos habitants", affirme-t-il. Les élus de la Bouilladisse se réunissent ce jeudi 4 avril en Conseil municipal pour décider si oui ou non un moment de recueillement aura lieu dans le village.