Mort d'un jeune de 18 ans à Nîmes : le suspect mis en examen pour "homicide volontaire avec préméditation"

Dans la nuit de mercredi 23 à jeudi 24 août, un jeune homme de 18 ans avait été blessé par balles, avant de décéder des suites de ses blessures. La victime, qui provenait d'une ville extérieure de Nîmes, était connu des services de police et de justice. Le quartier de Pissevin, dans la capitale du Gard, est particulièrement sensible avec un taux de pauvreté qui culmine à plus de 70% et un trafic de drogue qui prospère. Face à cette situation, l'unité spéciale de la CRS 8 a été envoyée dans le quartier pour tenter de rétablir l'ordre.