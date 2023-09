Mort de Loïc, accident ou règlement de comptes ?

Quelques heures avant sa mort, Loïc souffle ses 18 bougies en famille avant de sortir en discothèque avec trois amis. Vers une heure du matin, les quatre jeunes prennent la direction du complexe Discopolis, une boîte de nuit à Charmes, dans les Vosges. Avec ses 4 000 mètres carrés, c'est la plus grande de l'est de la France. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article