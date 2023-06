Mort de Lucas : quatre adolescents reconnus coupables de harcèlement, mais pas du suicide du collégien

Le jeune Lucas s'était suicidé le 7 janvier, après avoir écrit un mot exprimant sa volonté de mettre fin à ses jours. Un drame qui avait suscité un émoi national. D'autant que proches de l'adolescent avaient révélé les faits de harcèlement dont était victime l'enfant, décrivant les moqueries et insultes à caractère homophobe dont il s'était dit victime de la part d'autres élèves de son collège. Mais lors de l'audience, qui s'était tenue à huis clos le 3 avril, le parquet n'avait pas requis la reconnaissance du harcèlement comme cause du suicide, contredisant ainsi ses propres conclusions rendues à la fin de l'enquête. "Au vu de l'analyse du dossier et de ce qui s'est dit à l'audience, il restait un doute par rapport à la causalité" entre le harcèlement et le geste désespéré de Lucas, avait indiqué à l'AFP le procureur d'Épinal, Frédéric Nahon.