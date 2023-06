VIDÉO - Mort de Nahel : "Jamais mon client n'a voulu le tuer", assure l'avocat du policier mis en examen

Des tirs de projectiles assourdissants, des affrontements, des voitures brûlées... Des incidents ont à nouveau éclaté à Nanterre (Hauts-de-Seine) ce jeudi 29 juin. Depuis 17h30, la brigade de recherche et d'intervention était sur place. Quelques heures plus tôt, plus de 6000 personnes étaient rassemblées pour exprimer leur colère autour de la mère de Nahel, l'adolescent de 17 ans tué par un policier.