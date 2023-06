Mort de Nahel : "une intervention qui n'est manifestement pas conforme", juge Élisabeth Borne

"La justice est saisie, elle avance. Je souhaite, comme chacun, que la vérité puisse être faite au plus vite", a assuré la cheffe du gouvernement, rappelant le "devoir d'exemplarité" des policiers et gendarmes. "Les images choquantes du contrôle de Nahel donnent à penser que le cadre d'intervention légal n'a pas été respecté", a assuré Elisabeth Borne devant les élus. "Mais, seule la justice le dire, et nous en tirerons toutes les conséquences", a-t-elle poursuivi. "L'heure est au deuil, à l'enquête et à l'apaisement", a martelé la Première ministre, estimant que seule la "vérité" permettra de "surmonter les colères et de donner les réponses qu'attendent légitimement la famille de Nahel, les élus et les Français".