VIDÉO - Mort de Nahel : de nouvelles révélations dans l'enquête

Les circonstances précises de la mort de Nahel commencent à se préciser. Le policier mis en examen a-t-il tiré en état de légitime défense ? Certains éléments fragilisent cette version des faits.

Qu'est-il arrivé à Nahel ? Depuis cinq mois, l'enquête, les interrogatoires et les analyses scientifiques continuent pour comprendre ce moment, qui a provoqué une semaine d'émeutes en France à la fin du mois de juin dernier. Nous avons pu consulter une partie de ces documents.

Les policiers ont-ils agi en légitime défense ?

Celui qui a tiré et tué Nahel affirme avoir agi en légitime défense. À la question du juge, "votre appréciation des faits était que ce tir ne vous apparaissait pas absolument nécessaire ?", le collègue de Florian M., le policier incriminé, répond : "selon mon placement, par rapport aux passagers et aux autres voitures, je ne me permets pas de penser à tirer." Pourtant, dans les locaux de l'IGPN, la police des polices, Florian M. a toujours affirmé que la voiture risquait de les percuter. "La voiture avançait et repartait. On sentait qu'il avait envie de repartir", a-t-il confié aux enquêteurs de l'IGPN.

En novembre dernier, il se contredit par rapport à sa première version. "La voiture est-elle en mouvement ?", demande le juge d'instruction. "Je n'ai pas eu l'impression", répond l'intéressé.

Selon cinq témoins, les policiers auraient frappé Nahel, trois fois au visage avec la crosse de leur arme. Puis, ils auraient menacé de le tuer. Là encore, les versions divergent. La bande-son des vidéos est en cours d'analyse.

Le policier mis en examen assume toujours son geste. "Il sait exactement ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. C'est véritablement une voiture qui repartait et repartant, elle mettait en danger beaucoup de gens, y compris lui-même et son collègue", explique Me Laurent-Franck Lienard, l'avocat du cpolicier.

Dans l'attente d'un procès, les deux policiers sont présumés innocents.