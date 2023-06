VIDÉO – Mort de Nahel : l’incompréhension des riverains dans le Nord après une deuxième nuit de violences

Ce jeudi matin, les enseignants de l’école Sainte-Clotilde à Tourcoing ont retrouvé leur classe totalement détruite. Les débris fument encore. L’établissement ne pourra pas rouvrir du tout. Et parmi l’équipe enseignante, personne ne comprend pourquoi l’école a été prise pour cible. "J’ai vu des enfants pleurer, des parents d’élèves qui pleuraient et des enseignants qui pleuraient aussi, qui étaient vraiment sous le choc, qui n’ont plus de classe, qui ne savent plus où ils vont aller travailler. On ne touche pas à une école", confie émue Juliette Masschelein, directrice de l’établissement.