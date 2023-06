VIDÉO - Mort de Nahel : les images de la troisième nuit de violences, au moins 667 interpellations

Malgré ce déploiement massif, quatre fois plus important que la nuit précédente, des dégradations de bâtiments publics, des pillages et des échauffourées sporadiques ont secoué de nombreuses villes d'Île-de-France. En Seine-Saint-Denis, "quasiment toutes les communes" ont été impactées, a constaté une source policière à l'AFP. De nombreux supermarchés ont été pillés, notamment à Montreuil et Épinay-sur-Seine. À Drancy, un camion a été utilisé pour forcer l'entrée d'un centre commercial qui a été en partie pillé et incendié.

À Pantin, une vingtaine de jeunes habillés en noir étaient munis de mortiers d'artifice, selon l'AFP. Et un début d'incendie s'est déclaré à la mairie de Clichy-sous-Bois. En outre, 13 bus du dépôt de la RATP d'Aubervilliers ont été incendiés. "La protection des bâtiments publics a été la priorité", a admis cette source. Dans les Hauts-de-Seine, des dégradations ont notamment eu lieu à Nanterre, ont constaté les reporters de LCI ce vendredi (voir vidéo ci-dessous), avec des abribus détruits et des véhicules incendiés. La ville de Clamart, elle, avait annoncé l'instauration d'un couvre-feu nocturne.