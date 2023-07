VIDÉO - Violences urbaines : "la démocratie est attaquée", lance le maire de L'Haÿ-les-Roses

"La démocratie elle-même est attaquée, chacun de ses symboles sont visés", a-t-il déploré. "Cela ne peut plus durer. Comme je l'ai dit au président de la République, cela ne durera pas : soit les voyous et les bandes auront raison de notre devise républicaine, soit, ensemble, nous relevons la tête et faisons face sans détourner le regard."

"Si chacun fait sa simple part, alors nous avons une chance de redresser notre si beau pays", a-t-il clamé. "Voir ces commerces saccagés et ces infrastructures publiques brûlées est un drame. Jamais, en 39 ans, je n'aurais imaginé voir notre ville à feu et à sang. Mais nous sommes des millions, alors ne nous laissons pas abattre et impressionner. Relevons nos manches. Ensemble, nous aurons raison d'eux."