Mort de Nahel : remis en liberté, l'agent s'interroge "sur son maintien dans la fonction policière"

Le policier auteur du tir mortel sur Nahel a été remis en liberté mercredi après quatre mois de détention. L'adolescent est décédé le 27 juin après un contrôle routier à Nanterre (Hauts-de-Seine). Le policier s'interroge à présent sur son maintien ou non dans la police.

Sa première demande de remise en liberté, une dizaine de jours après le drame, a été rejetée. Quatre mois plus tard, le policier auteur du mortel sur Nahel, 17 ans, lors d'un contrôle routier à Nanterre (Hauts-de-Seine) a finalement été remis en liberté. Placé sous contrôle judiciaire, il doit "verser un cautionnement" et a interdiction d'entrer en contact avec les témoins et les parties civiles, "de paraître à Nanterre" et de "détenir une arme",

Âgé de 38 ans, le fonctionnaire a été mis en examen fin juin pour meurtre. Après 4 mois de détention, son avocat a déposé une nouvelle demande jeudi dernier. Les juges d'instruction "ont décidé d'y faire droit, estimant que les critères légaux de la détention provisoire du policier incarcéré depuis le 29 juin 2023 n'apparaissaient plus remplis à ce stade de l'instruction", selon le ministère public.

Désormais sorti de prison, que va-t-il faire à présent ? "Il pourra travailler dans un poste aménagé dans le cadre de la police, mais il pourra aussi faire ce qu'il voudra comme autre métier car vous savez que l'expérience qu'il a vécu, ça lui pose question, sur son maintien dans la fonction policière, et ça pose question aujourd'hui à tous les policiers, ils se demandent tous si ça en vaut la peine", a expliqué à TF1/LCI son avocat Me Laurent-Franck Liénard.

Logé dans un lieu tenu secret

Car selon Me Laurent Franck-Liénard, son client "a beaucoup souffert de sa détention". "Il a passé quatre mois en détention, c'est totalement inédit. On nous opposait pendant la détention, que tant que les témoins, que son collègue et que lui-même n'avaient pas été entendus par les juges, on ne pouvait pas le laisser sortir car il y avait un risque de concertation. C'est une excuse totalement bidon", a soutenu l'avocat.

Toujours présumé innocent, le policier vient d'être logé dans un lieu tenu secret. "Je pense qu'il saura se camoufler et agir dans la société de manière très discrète parce que c'est un homme qui naturellement est très discret, un peu effacé, assez timide. Et donc je pense qu'il ne risque rien s'il ne fait pas l'objet de délation, si son anonymat est préservé", a soutenu Me Liénard sur notre antenne.