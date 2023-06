Violences urbaines : annulations d'évènements, transports suspendus, couvre-feux… On fait le point

La mesure avait d'abord concerné l'Ile-de-France, puis Marseille, mais elle a été finalement étendue ce vendredi. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a en effet demandé aux préfets l'arrêt des bus et tramways dans toute la France à partir de 21h. Il leur a aussi demandé la "prise systématique d'arrêtés d'interdiction de vente et de transport" de mortiers d'artifice, de bidon d'essence, d'acides et de produits inflammables et chimiques.