Mort de Narumi Kurosaki : un procès hors-norme à Besançon

Narumi le quitte. Trois mois plus tard, le suspect vient en France, loue une voiture, achète un bidon d'essence, des allumettes et du détergent. Il passe plusieurs jours devant le campus de la jeune fille et l'aborde le 4 décembre. C'est le dernier jour où quelqu'un la verra en vie. À 17h, ils quittent le campus en voiture, se baladent et dînent dans un restaurant à Ornans. Le jeune homme paie avec sa carte, il est 22h. La voiture est ensuite flashée en direction de Besançon à 22:34. À 23 h, retour au campus. Une caméra de vidéosurveillance les filme rentrés dans la chambre de Narumi. Dans la nuit, plusieurs voisins de palier sont réveillés par des bruits d'horreurs. Personne n'appelle la police.