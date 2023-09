VIDÉO - Mort de Ruby : l'enquête de "Sept à Huit" sur le calvaire de la fillette de deux ans

Lorsqu'elle est retrouvée morte à son domicile, le 17 août, Ruby présente de multiples traces de coups sur le corps et au visage. Sa mère, Marine, 25 ans, et son beau-père, Dylan, 23 ans, ont été mis en examen et incarcérés. Ils vivaient ensemble depuis deux mois dans un immeuble d'un quartier défavorisé de Seclin, à 20 minutes au sud de Lille. Marine a trois enfants issus d'une précédente union. Ruby avait une sœur de cinq ans et demi et un frère de sept ans. La mère de famille ne travaille pas. Son nouveau compagnon non plus.

La jeune femme habitait déjà dans son logement social avant de rencontrer Dylan. Dans l'immeuble, la famille n'avait jamais attiré l'attention des voisins. "On entendait les gosses crier comme tout enfant. C'était des pleurs classiques d'un enfant comme on en entend dans tout le bâtiment. On ne s'inquiétait pas plus que ça. Je n'aurais jamais imaginé que c'était comme ça", assure l'un d'eux.