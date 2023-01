VIDÉO - "Que cela ne se reproduise plus jamais" : une marche blanche pour Tidiane, tué devant son lycée à Thiais

Quelque 2000 personnes se sont réunies dans le silence à Thiais ce samedi, nombre d'entre eux portant des T-shirts blancs, derrière une large bannière sur laquelle les ailes d'un ange entouraient le prénom de Tidiane. Des amis et des habitants du quartier se sont rassemblés pour apporter leur soutien à la famille de l'adolescent de 16 ans, poignardé à mort devant son lycée lundi matin. "On vous remercie du fond du cœur, on ne pensait pas qu'autant de gens se seraient déplacés", a lancé devant la foule dense sa sœur Mina, en sanglots. Des images à retrouver dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article.

"Et surtout, les jeunes, faites en sorte que Tidiane soit le dernier, et que cela ne se reproduise plus. On est aussi là pour que cela ne se reproduise plus jamais", a poursuivi la jeune femme lors de la marche. Le père de l'adolescent l'avait quant à lui décrit comme "un garçon sincère, travailleur, honnête, et qui n'a jamais fait partie d'aucune bande". Ce dernier était inconnu de la justice, a précisé lundi le procureur de Créteil.