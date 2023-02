VIDÉO - Mort des "disparus de La Longueville" : ces zones d'ombre qui persistent

Marie-Hélène Legrand, l'une des filles du couple, a suivi avec tristesse ce dénouement. Cela faisait un mois et huit jours qu'elle recherchait ses parents. "C'est quand même difficile de savoir ce qui s'est passé, de savoir qu'ils sont décédés, même si on n'avait pas beaucoup d'espoir. Quand on le sait, c'est difficile. On peut se demander comment ils sont tombés dans l'eau ? Pourquoi on a retrouvé la voiture là-bas ?", s'interroge-t-elle.

Il reste en effet de nombreuses questions en suspens. Pourquoi le couple a-t-il quitté sa route habituelle ? Probablement à cause de travaux. Mais alors, comment se sont-ils retrouvés dans cette zone portuaire, à huit kilomètres de la rocade qu'ils venaient de quitter ? Et comment la voiture est-elle tombée dans l'eau sans témoins et sans même laisser de traces ?