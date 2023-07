VIDÉO - Mort de Nahel : les images d'une nouvelle nuit de violences, au moins 994 interpellations

Afin de tenter d'enrayer la spirale des violences urbaines, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé, au 20H de TF1, un dispositif de sécurité "exceptionnel" avec 45.000 policiers, gendarmes et unités d'élite (GIGN, Raid, BRI) mobilisés sur le terrain. Des dizaines de fourgons de policiers étaient ainsi positionnés non loin de l'entrée du quartier du Vieux-Pont, à Nanterre, épicentre de la gronde des quartiers populaires, encore rythmé par des tirs de mortiers d'artifice, quelques heures avant l'inhumation de Nahel, samedi en début d'après-midi.

Dans la soirée, Marseille a encore été le théâtre de heurts et de pillages, du centre-ville puis plus au nord, dans ces quartiers longtemps laissés pour compte qu'Emmanuel Macron a visités en début de semaine. Plus d'une centaine d'interpellations ont eu lieu, incitant Gérard Darmanin, sollicité par le maire Benoît Payan, à y envoyer des renforts en urgence.

Des scènes similaires ainsi que d'affrontements entre manifestants cagoulés et policiers ont aussi enfiévré la soirée dans certains coins de Nantes, Grenoble et Lyon. À Vaulx-en-Velin, en banlieue lyonnaise, un homme a tiré au fusil en direction des forces de l'ordre. À Angers ou Tours, les points de tension se sont relâchés en milieu de nuit. En Nouvelle-Aquitaine, où de Bordeaux à Pau, en passant par Poitiers, le nombre d'incidents a été nettement plus limité, selon les autorités.