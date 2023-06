VIDÉO - Mortiers d'artifice, fumigènes… La fin de l'année scolaire fêtée dans le chaos dans un lycée des Yvelines

L'euphorie de la fin d'année scolaire et de l'approche des vacances ont tourné au chaos jeudi au Vésinet, dans les Yvelines. En pleine matinée, vers 10h, 250 à 300 adolescents cagoulés se sont précipités aux abords du lycée Alain, selon des témoins. À la place de la traditionnelle bataille d'œufs et de farine, une cinquantaine d'entre eux sont entrés dans la cour munis de mortiers d'artifice et des fumigènes, déclenchant la panique dans l'établissement, raconte Le Parisien.

Des jeunes de Terminale, qui voulaient "fêter la fin d’année scolaire", sont allés jusqu'à tirer des mortiers d'artifice dans les couloirs du lycée, comme le montrent la vidéo en tête d'article, sur laquelle on aperçoit des traînées lumineuses, des étincelles et des fumées à l'intérieur du bâtiment. Munis de leur téléphone portable, de nombreux élèves ont filmé ces scènes de tumulte.