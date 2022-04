Sécurité routière : l’étonnante opération des gendarmes de l’Ardèche

Cette nouvelle opération a pour objectif de valoriser les motocyclistes vertueux. Une fois repérés, les gendarmes relèvent l’identité du motard et notent leurs observations. "On va faire remonter à notre hiérarchie et, via sûrement un tirage au sort parmi les meilleurs conducteurs, ils seront récompensés", explique Laurent Zanetto, chef d’escadron départemental de la sécurité routière. À l’issue, la récompense sera matérialisée par des gilets airbags d’une valeur de 800 euros. "C’est en même temps le moyen de souligner l’importance des équipements de protection et de sécurité", reprend Laurent Zanetto. Entre six et huit motards, qu’ils soient Ardéchois ou de passage, seront récompensés, selon nos confrères de Ouest France.

Au cours de l’opération, les mauvais comportements continuent bien sûr d’être sanctionnés. Le jour du reportage de TF1, un motard est repéré en infraction. "J’ai voulu rattraper mon collègue qui était devant, j’ai dépassé une voiture sur une ligne continue et puis juste devant il y avait les gendarmes donc ça ne pardonne pas", reconnaît-il en gardant le sourire malgré tout.