VIDÉO - Saisies, contrôles, sanctions... Sommes-nous assez sévères face aux rodéos urbains ?

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait promis plus de contrôles. Mais sont-ils efficaces ? Les syndicats des forces de l’ordre expliquent que bien souvent, ils ne poursuivent pas les conducteurs pour éviter l'accident. "On ne doit pas, quelque part, intervenir sur les engins et travailler plutôt post-infraction identifiée, saisir, et autre. Et la difficulté pour les policiers sur le terrain, c'est bien évidemment le fait de ne pas pouvoir prendre en flagrant délit", explique Jérôme Jimenez, porte-parole UNSA Police en Ile-de-France.

Pour l'instant, il est impossible de dire si le nombre d'interpellations a augmenté. Y a-t-il plus de saisies ? En 2022, ils ont confisqué près de 4500 engins, un record. Mais les destructions ne sont pas systématiques. Les deux-roues sont souvent volés et doivent être restitués à leurs propriétaires, c’est la règle.