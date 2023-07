VIDÉO - Mouvement de grogne : les services de police marseillais paralysés par les arrêts maladie

Les services de police de Marseille fonctionnent au ralenti. Entre 300 et 600 policiers, fonctionnaires de la BAC et brigades de terrains se sont mis en arrêt maladie. En cause : l'incarcération de quatre de leurs collègues ce jeudi 20 juillet. Ces derniers ont été mis en examen, dont un a été placé en détention préventive, pour violence en réunion sur un jeune homme. Les faits remontent au 2 juillet, lors des émeutes qui avaient suivi la mort du jeune Nahel à Nanterre. Les policiers n'ayant pas le droit de se déclarer formellement en grève, beaucoup d'agents marseillais se sont mis en arrêt maladie pour montrer leur colère et indignation.

Depuis ce vendredi, il est quasiment impossible de déposer une plainte à Marseille et dans ses alentours. Comme le montre le reportage en tête de cet article, de nombreux commissariats sont fermés. Et ceux qui sont encore ouverts refusent catégoriquement d'enregistrer des plaintes. Seules certaines urgences graves sont prises en charge par la police, en appelant le 17.