VIDÉO - "Il se lève et revient avec un fusil" : le témoignage d'un médecin agressé en consultation à Mulhouse

Alors qu'il se rendait au domicile d'une patiente dans le cadre d'une consultation, le mari de celle-ci lui a tiré dessus avec un fusil à pompe factice. Il s'était énervé que le médecin ne trouve pas immédiatement le logement du couple. "Je n'ai même pas le temps de poser mon sac que le monsieur monte dans les tours. Il me dit 'si c'est comme ça, je vais te buter et je vais prendre mon arme'. Il se lève, il sort de la pièce et il revient avec un fusil et me met en joue face à la porte", raconte le médecin.

L'agresseur tire une fois avec l'arme, qui est en fait un fusil à bille. Le médecin est alors blessé à la cuisse. Il s'en tire avec un petit hématome, mais une grosse frayeur. "J'ai un peu l'impression de m'être pris un 33 tonnes dans la tronche. Le premier patient que j'ai vu ce matin, c'était un gamin de neuf ans, donc je ne risquais pas grand-chose. J'étais quand même tout tremblant, je cherchais mes mots...", relate encore Mathieu.