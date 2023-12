Mulhouse : le voleur de dizaines de carrés Hermès était en fait le conservateur du musée

Le Musée de l'impression sur étoffes de Mulhouse, riche d'une collection d'imprimés unique au monde, avait signalé depuis 2018 un vaste pillage de ses collections. Il s'est vu restituer ce lundi 76 foulards Hermès récupérés par la police judiciaire. L'enquête a établi qu'un des responsables du musée était en fait le voleur.

Chacun d'entre eux vaut plusieurs milliers d'euros. Au total, 76 foulards Hermès, disparus depuis des années, sont retournés ce lundi à leur propriétaire : le célèbre Musée de l'Impression sur Étoffes de Mulhouse. C'est le premier dénouement d'une affaire rocambolesque, bien connue des Mulhousiens. "Comment on peut arriver à voler des articles comme ça ? Des œuvres ?", s'étonne l'un d'eux, dans la vidéo en tête de cet article.

On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros d'objets qui ont été vendus. Hubert Percie du Sert, directeur de l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels

Le pillage a été découvert en 2018, lorsqu'une maison de vente parisienne contacte le musée. Deux vases d'une très grande valeur, censés se trouver à Mulhouse, viennent d'être mis en vente à Paris. Une enquête est ouverte et permet de découvrir que d'autres pièces ont été pillées, comme de précieux livres d'étoffes. "Cet ouvrage a été très malmené puisqu'il manque la couverture, et on voit que les fils qui ont permis la reliure ont été sectionnés pour prélever des cahiers entiers", explique Alexia Fontaine, la directrice scientifique.

219 carrés Hermès ont aussi été volés. On les a retrouvés au Royaume-Uni, en Allemagne et en Suisse. Rapidement, les enquêteurs identifient un suspect qui n'est autre que le conservateur du musée. Il revendait des pièces directement à des collectionneurs, sur un site de vente en ligne. "On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros d'objets qui ont été vendus pour ceux qui ont été retrouvés. On continue à chercher, on a l'espoir de retrouver les autres pièces manquantes", assure Hubert Percie du Sert, le directeur de l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels.

Toujours présumé innocent et placé sous contrôle judiciaire, l'ancien conservateur ne reconnaît qu'une partie des faits. "Effectivement, il reconnaît ce qu'il a fait. Mais, il est peut-être l'élément déclencheur d'autres investigations et d'autres faits qui ne le concernent pas. Je pense que l'instruction prend actuellement d'autres chemins", avance son avocat maître Marc Staedelin. Il risque jusqu'à cinq ans de prison et 375.000 euros d'amendes.