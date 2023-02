Mutualiser les patrouilles de police : la solution des petites communes pour moins dépenser

Si les policiers dépendent de Hem, ils peuvent intervenir dans les quatre communes voisines. Pour cela, il faut l'accord du procureur, du préfet et une convention signée entre les maires. Le premier avantage pour les maires des petites communes, c'est que la mairie paie un demi-policier par an, à peu près 30 000 euros. Et les policiers interviennent en fonction des besoins, autant que nécessaire.

C'est d'ailleurs le deuxième avantage, comme ici en Loire-Atlantique, en zone gendarmerie. Les gendarmes ont un territoire très vaste à couvrir. Voilà pourquoi un policier municipal partage son temps entre deux communes. Le système a été mis en place le 1er janvier dernier, notamment pour les questions liées au littoral, mais aussi pour lutter contre l'insécurité.