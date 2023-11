Voiture perforée à Strasbourg : si ce n'est pas une météorite, quelles sont les hypothèses ?

Le mystère reste entier depuis lundi : quelle est la cause du trou de 50 centimètres qui a perforé le toit d'une voiture à Strasbourg ? Si l'hypothèse d'une météorite - phénomène très rare - est avancée, d'autres pistes un peu plus terre à terre sont sur la table. On fait le point avec des spécialistes.

La force des images et la possible nature extraterrestre de l'impact ont fasciné les lecteurs (et les journalistes, avouons-le). Et pause cause : lundi 20 novembre, à Strasbourg (Bas-Rhin), un habitant a retrouvé le toit de sa voiture percé d'un trou impressionnant de 50 centimètres de diamètre. Un mystère épaissi par une trouvaille : celle d'un "gravillon" d'environ deux centimètres de large, selon les mots du capitaine des pompiers, Matthieu Colobert, qui s'exprime face à notre caméra dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.

Rapidement, et parce qu'aucun objet fabriqué par l'homme n'a été retrouvé, les regards se sont tournés vers le ciel : et si la voiture avait été percée par une météorite ? "Nous suspectons la chute d'un corps stellaire", écrivait ainsi le Sdis du Bas-Rhin, lundi, dans son compte-rendu d'intervention. C'est pour en avoir le cœur net que le gravillon a été envoyé à Paris auprès d'un service de police scientifique. En attendant d'en savoir plus sur cette hypothèse, d'autres sont toujours envisagées.

Bloc de glace tombé d'un avion, canular...

Soulignons d'abord que les experts interrogés par TF1info et LCI sont formels : s'il s'est effectivement déjà produit, le phénomène d'une météorite percutant un objet humain, en l'occurrence une voiture, est extrêmement rare. Les chiffres le prouvent : seules 90 chutes de météorites ont été recensées sur le sol français depuis 1492, les autres n'ayant pas été documentées.

"Les météorites brûlent pour l'essentiel dans l'atmosphère, car elles y rentrent parfois à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Donc il ne reste pas grand-chose, sauf pour les plus massives, qui sont en fer et en nickel", développe ainsi à l'antenne de LCI (voir la vidéo ci-dessous) Gilles Dawidowicz, vice-président de la Société astronomique de France.

De son côté, Alain Sirou, sous-directeur du magazine Ciel et Espace, précise à TF1info que toutes les collisions recensées entre une météorite et un objet, comme une voiture, sont le résultat "de blocs de quelques kilos minimum". Et de rappeler que le 9 octobre 1992, après qu'une Chevrolet fut frappée par une météorite à Peekskill, dans l'État de New York, l'objet retrouvé faisait plus de 12 kilos. Ce qui contraste avec celui découvert à Strasbourg, dont la taille semble "anecdotique", souligne le journaliste.

Dès lors, comment expliquer l'impact retrouvé dans le Bas-Rhin lundi ? Pour Alain Sirou, il est possible que la réponse vienne effectivement du ciel, mais pas d'aussi loin qu'on pourrait le penser. "Il y a deux causes naturelles de chute d'objet d'avions", développe notre interlocuteur. D'une part, "de la glace peut se former - sous les ailes, dans le train d'atterrissage, etc. - et un bloc de glace peut se détacher". Ce qui survient "dans des conditions météo particulières, comme le passage de l'appareil dans un nuage de cristaux".

Il arrive aussi "de temps en temps, selon des pilotes, que les avions vidangent les toilettes à l'approche des aéroports. Là aussi, cela crée des blocs de glace", poursuit le sous-directeur du magazine Ciel et Espace.

Vient ensuite la piste, moins sensationnelle, d'une intervention humaine. Car l'Histoire, rappelons-le, est constellée de canulars cosmiques plus ou moins célèbres. Ainsi, en 2017, à Ahetze (Pyrénées-Atlantiques), un jeune homme avait été berné par des amis qui avaient placé un caillou noir ou fond d'un pot de peinture dont le couvercle semblait avait été violemment perforé, relate Sud-Ouest. Après vérification de l’académie des Sciences du château d’Abbadia, à Hendaye, et du Muséum d’histoire naturelle de Paris, la supercherie avait été dévoilée au grand jour, et reconnue par les farceurs.