VIDÉO - Chiens empoisonnés : que s'est-il passé au championnat de France de canicross ?

Ça devait être une fête, une compétition sportive pour célébrer les liens entre maîtres et leurs chiens. Elle a été gâchée par la mort de trois chiens, tués par empoisonnement dimanche matin. Des boulettes de viande mélangées à du poison ont été retrouvées sur le parking du terrain de Vauvert, dans le Gard, où se tenait l'événement. "On espère avoir trouvé toutes les boulettes", lâche un organisateur devant nos caméras, sous le choc comme tous ses collègues. "C'est la sixième année qu'on l'organisait, il n'y aura plus de canicross de Vauvert, se désole Emilie Neslon, vice-présidente de l'association "Canicross 30". C'est criminel, poursuit-elle avec émotion. Ça a été préparé, dans de la viande, avec des graines de poison. Je n'arrive pas à voir comment on peut faire ça".