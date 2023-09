Mystère en Loire-Atlantique après la découverte d’un "mort en trop" dans une tombe

C’est un appel peu habituel qui a été passé mardi dernier à la mairie de Saint-Molf (Loire-Atlantique). Au bout du fil, un employé des Pompes Funèbres de France annonçant l’étrange découverte que venait de faire l’un de ses fossoyeurs dans le cimetière de cette commune de la presqu’île de Guérande. Chargé de procédé à l’exhumation de deux cercueils dans une tombe en déshérence et dont la concession était arrivée à échéance, ce dernier n’est pas tombé sur deux squelettes comme prévu… mais trois.

"On m’a expliqué que les fossoyeurs avaient enlevé le monument funéraire et qu’en commençant à creuser, l’un d’eux était tombé sur un squelette. Au départ, il n’a pas été interpellé. C’est quand il a trouvé un crucifix, censé être au-dessus du cercueil, sous les ossements, qu’il s’est posé des questions. En continuant à creuser, il a trouvé deux autres squelettes, avec des résidus de cercueils, et compris qu’il y avait là de nombreuses anomalies et surtout un mort en trop ! ", raconte ce lundi à TF1info le maire de la commune, Hubert Delorme, confirmant une information de L’Écho de la Presqu’île/actu.fr.