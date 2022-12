Mystérieuse disparition de Leslie et Kevin : le "désarroi" de leurs proches

Leslie et son compagnon Kevin ont été vus pour la dernière fois à Prahecq, une commune près de Niort, et plus exactement dans la maison d’un ami, où ils ont passé une partie de la nuit du 25 au 26 novembre dernier. Ils partent à trois heures du matin. Le téléphone de Leslie borne quelques heures plus tard à Niort et depuis, plus rien. Les deux téléphones n’émettent plus. Aucune trace du couple jusqu’au 8 décembre où le permis de conduire de Kevin est retrouvé dans un bac à vêtements dans la commune de Puyravault, à 50 kilomètres de Prahecq.