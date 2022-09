Nantes, une ville face à l'insécurité

Nantes devient-elle une ville dangereuse ? Oui, pour de nombreux habitants de ce quartier du centre. Depuis deux ans, ils déplorent la présence de trafiquants en bas de chez eux, jour et nuit. C'est le cas de Victoire, habitante de Nantes (Loire-Atlantique). Selon elle, après 17 ans passée à Nantes, la situation n'est plus tenable. Elle vend son appartement et quitte la ville. Les trafiquants agissent sous sa fenêtre. Elle ne se sent plus en sécurité. En pleine interview, des dealers repèrent Victoire à sa fenêtre et la prennent à partie. Son ressenti correspond-il à la réalité ? La ville connait-elle une recrudescence de violences ?