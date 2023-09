VIDÉO - "Nettoyer les restes d'un cadavre, c'est à nous de le faire ?" : à Marseille, les habitants des cités sont à bout

Le collectif des "grands frères" a réuni les locataires de la cité Maison blanche, tandis qu'une cellule psychologique a été ouverte par la préfecture. Mais le seul conseil que peuvent donner les organisateurs de la réunion est de rester chez soi, et de ne pas parler aux trafiquants. "J'aimerais bien savoir pourquoi tout ce réseau-là a les clés des sous-sols !", s'énerve un habitant.

Cet homme fait partie des nombreux locataires de ces immeubles qui aimeraient déménager. 45.000 demandes de logement social sont en attente dans tout Marseille. TF1 a rencontré une famille qui est en attente d'un relogement depuis presque dix ans. Leur fils a reçu neuf coups de couteau dans le hall d'entrée et depuis, ils veulent partir à tout prix. "On constitue un dossier, et puis on nous dit : 'On va vous contacter, on essaie de faire le maximum'", témoigne sa mère.

Une ancienne habitante, qui a été relogée après la mort de son neveu, témoigne, elle aussi, d'un "sentiment de colère et de frustration" : "J'ai dû quitter mon quartier où j'habitais depuis l'âge de 14 ans. Ils nous l'ont tué, ils nous l'ont retiré, et c'est à nous de partir."