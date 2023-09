Nice : à 11 ans, il réanime sa mère, étranglée par son mari

"Maria avait les lèvres bleues tout comme l'extrémité de ses doigts. Elle avait perdu connaissance", a souligné Me Daniel Roscio. Après ce déchaînement de violences extrêmes et à la vue de sa mère inanimée, Wesley a alors pris une initiative salutaire. L'enfant de 11 ans a appelé la police et a pratiqué un massage cardiaque sur sa mère, lui qui venait d'apprendre les gestes de premier secours à l'école. Une prise d'initiative qui a permis à Maria de reprendre conscience à l'arrivée des secours.

"Wesley, à 11 ans, a sauvé sa mère", a affirmé Me Daniel Roscio. Auditionnés par la brigade des mineurs après les faits, Wesley et sa sœur ont raconté aux enquêteurs les coups de ceinture et coups de poing portés par leur père lorsqu'il était sous l'emprise de l'alcool. Des violences qui seraient devenues habituelles dès 2019.