Nice, déchaînement de violence en tribune

Quand Caroline a vu déferler des milliers de supporters allemands devant sa boutique, elle a eu peur. "Ils commencent à taper sur les vitres et des vitrines. Au départ, l'ambiance était bonne. Au fil des heures où ils étaient un peu plus alcoolisés, on ne peut plus contrôler", raconte-t-elle. Près de 10 000 supporters de Cologne avaient fait le déplacement à Nice. Le rassemblement est festif. Il commence à dégénérer dès le milieu d'après-midi.