VIDÉO - "Un climat épouvantable" : à Nice, des habitants confrontés à des incendies en série, la piste d'un pyromane envisagée

Depuis plusieurs semaines, le quartier niçois de Cimiez fait l'objet de multiples actes de délinquance. La piste d'un pyromane est envisagée par la police, bien qu'il n'existe à ce jour aucun suspect.

Dans le quartier de Cimiez, sur les hauteurs de Nice, de multiples actes de délinquance surviennent depuis plusieurs semaines, à l'aune de cet arbre transformé en torche géante, visible dans la vidéo en tête de cet article. Le lendemain, le cyprès est complètement calciné. Quelques jours plus tard, une voiture est incendiée de l'intérieur et dévorée par les flammes, des scènes devenues courantes à Cimiez.

En un peu plus de deux semaines, une dizaine de véhicules et six arbres ont mystérieusement pris feu à la nuit tombée. L'ombre d'un pyromane plane sur le quartier. De quoi créer "une psychose" chez les Niçois, comme le confie une habitante à TF1, avec la peur "de sortir et de se faire agresser". "On vit dans un climat épouvantable", ajoute une autre.

Un "individu" qui "essaye de semer la terreur"

Une vingtaine de caméras de vidéosurveillance est déjà implantée dans ce quartier huppé. Mais aucune n'a, pour l'instant, permis de remonter la trace du malfaiteur. Au Centre de Supervision Urbain de Nice, où toutes les images sont analysées, le problème se révèle pris très au sérieux, bien qu'il n'existe à ce jour aucun suspect.

L'enquête est en cours. Elle a été confiée à la Police nationale qui semble privilégier une piste : "Par rapport au mode opératoire, on pense avoir affaire à une personne déséquilibrée", déclare Anthony Borré, premier adjoint au maire et délégué à la sécurité à Nice. "Un individu (...) qui essaye de semer la terreur".

Dans le quartier, à la nuit tombée, les riverains s'organisent depuis quelques jours. Une trentaine de voisins sillonnent les rues entre 19 heures et 21 heures. C'est généralement à ce moment que le pyromane est généralement passé à l'acte. La mairie a également annoncé des patrouilles de police nocturnes plus fréquentes dans le secteur.