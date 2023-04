VIDÉO - Nice : l'IGPN saisie après l'intrusion d'un homme qui a dérobé uniforme et arme dans un commissariat

Le jeune homme, dépressif, venu se livrer à la police dès le lendemain, a été jugé en comparution immédiate mercredi et condamné à un an de prison dont six mois avec sursis, la partie ferme de la peine étant à effectuer sous bracelet électronique. Lors de sa comparution au tribunal, l'intrus a expliqué être entré dans la caserne en se glissant derrière un véhicule. Le bâtiment est pourtant équipé de caméras de surveillance. "Je ne voulais faire de mal à personne. Je voulais aller en prison", a-t-il aussi déclaré, d'après Nice-Matin.

Selon le journal local, le jeune intrus qui habite le quartier sensible des Moulins n'a rapporté ni l'uniforme ni le gilet pare-balles, pas plus que l'arme volée ou les munitions, assurant que son père les avait jetés dans une poubelle.