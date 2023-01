VIDÉO - Nîmes : les images impressionnantes d'un bus scolaire qui prend feu, dix enfants évacués

C'est un véritable brasier ambulant qui dévale la route : un bus scolaire a pris feu vendredi à Nîmes, dans le Gard, un incendie spectaculaire en pleine rue, qui n'a heureusement pas fait de victimes. Les dix enfants et le chauffeur qui se trouvaient à son bord en sont miraculeusement sortis indemnes, le conducteur ayant eu le réflexe d'évacuer les élèves avant que le car ne s'embrase complètement. Le véhicule vide, ravagé par les flammes, a ensuite roulé sur une vingtaine de mètres, en écrasant au passage un abri bus et un feu tricolore, avant de terminer sa course dans le mur d'enceinte d'une propriété. Dévoré par les flammes, il a été totalement détruit.

Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, à retrouver en tête d'article, on aperçoit les flammes envahir tout le bus et s'attaquer à son armature, sous d'épais nuages de fumée noire. "C'était un peu comme une scène de guerre", a confié un témoin à France Bleu Gard, expliquant que "ce sont les freins qui ont lâché" et que "les pneus ont explosé". Aucun blessé n'est heureusement à déplorer.