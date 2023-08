"On a peur" : après la mort de Fayed, les habitants du quartier Pissevin veulent des renforts de police

Le quartier Pissevin de Nîmes est une plaque tournante du trafic de drogue. À peine 48 heures après la fusillade, les guetteurs sont déjà de retour à leurs postes, positionnés à chaque point de deal. Pour tenter d’apaiser la situation, les agents de la police nationale patrouillent et procèdent à des contrôles.

À 18 heures, c’est l’unité d’élites de la police, la CRS-8, qui prend le relais. Au total : 100 agents, soit la moitié de cette unité spécialisée, ont été mobilisés après la fusillade. "La CRS-8 n'est pas là pour assurer une présence H24 sur un quartier. Donc, on la positionne sur les moments les plus critiques et le moment où on veut faire des opérations coup de poings d'ampleur sur cette cité et sur la cité voisine", nous explique Anne Valla, directrice départementale adjointe de la sécurité publique du Gard.