Nîmes : une école (presque) à l’arrêt à cause du trafic de drogue

Le groupe scolaire Georges-Bruguier est mis à l'arrêt en raison du trafic de drogue qui sévit dans le quartier Chemin-Bas d'Avignon à Nîmes. C'est là que plusieurs fusillades ont éclaté ces derniers mois. Des patrouilles de police ont été mises en place.

Rien de rassurant pour les habitants du quartier et les parents d'enfants scolarisés sur le secteur. Depuis quelques mois et encore plus depuis quelques jours, des fusillades en lien avec le trafic de drogue ont éclaté dans le quartier Chemin-Bas d'Avignon à Nîmes (Gard). En réaction, les enseignants du groupe scolaire Georges-Bruguier situé sur le secteur ont décidé, pour la très grande majorité, de se mettre en arrêt-maladie depuis lundi 26 février, jour de la rentrée scolaire après les vacances d'hiver. Ainsi, selon nos informations, 11 des 19 professeurs étaient présents et seuls 36 élèves sur 251 inscrits ont eu cours ce jour-là. Mardi matin, ce sont seulement 78 élèves qui étaient présents.

Des enfants présents lors des drames

Mardi 20 février, un homme avait été tué par balle près d'un point de deal du quartier du Chemin Bas d'Avignon alors que son fils de 8 ans se trouvait dans le véhicule visé par les tirs. Les faits ont eu lieu vers 21h30 , un de ces secteurs de la préfecture du Gard gangrénés par la pauvreté et les trafics de stupéfiants, comme ceux du Mas de Mingue ou de Pissevin, là où Fayed, un garçonnet de 10 ans, avait perdu la vie le 21 août, victime d'une balle perdue lors d'une fusillade, là aussi près d'un point de deal.

Trois hommes soupçonnés d'avoir participé au crime de la semaine dernière ont été mis en examen pour "assassinat en bande organisée" et "tentative d'assassinat en bande organisée sur mineur", a annoncé dimanche dernier le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone.

"On a l'impression d'être abandonnés"

Appelée à réagir sur la récente actualité ce jeudi matin dans l'émission Bonjour ! sur TF1 Pascale Thoirey - Bouyahmed, enseignante à Nîmes et membre du Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des Écoles et PEGC, affilié à la FSU du département, explique que ses collègues "demandent la mise en sécurité de l'établissement scolaire quand ils viennent travailler". Ils souhaitent également la "mise en place d'une cellule psychologique" car "il n'y a rien". "On a l'impression d'être abandonnés. Il y a des choses qui sont faites, mais on a parfois l'impression de 'bricolettes'", insiste encore cette représentante syndicale.

Habiba, mère d'une élève de l'école Georges-Bruguier, confirme au micro de TF1 être "inquiète comme tous les parents qui ont ce problème-là". "Le jour où il y a eu le tir, mes deux enfants étaient en sortie. Ils sortaient du bus. Les jeunes cagoulés étaient en train de courir. Ma fille est restée traumatisée. Elle en parle encore", détaille une autre maman de deux enfants de l'école concernée. Un dispositif policier spécifique a été mis en place depuis quelques jours.