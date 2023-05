VIDÉO - Nombreux hommages après la mort de trois jeunes policiers dans le Nord

Dans le quartier, l’émotion reste vive, et des questions sans réponse vis-à-vis du conducteur à l’origine du choc. De la tristesse aussi jusque dans le centre-ville. Jérôme tient ce pub depuis quinze ans. Il croise parfois les policiers au comptoir. Manon, Paul et Steven, âgés de 24 et 25 ans, ont été tués dimanche matin. Ils ont été victimes d’un accident de la route alors qu’ils conduisaient une jeune femme à l’hôpital. Une voiture serait arrivée à contresens et les aurait percutés.