VIDÉO - "C'est difficile pour nous" : l'inquiétude des proches du couple d'octogénaires disparu dans le Nord

Marie-Hélène Legrand n’a plus aucune nouvelle de sa mère et de son beau-père depuis ce 1er janvier. Chaque jour, elle garde l’espoir de les retrouver. "On se demande ce qu’il s’est passé bien sûr et on est très inquiets. Ça fait plus de quinze jours, donc c’est difficile pour nous", témoigne-t-elle, dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus.