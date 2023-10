VIDÉO - Prison de Quiévrechain : le récit de l'évasion minutieusement préparée de deux mineurs

Les deux jeunes hommes ont été rejoints par une camionnette et se dirigent alors vers la Belgique. Mais la gravité de leurs blessures les empêche d'aller bien plus loin. Alors, ils s'arrêtent aux urgences de l'hôpital de Charleroi. Et c'est là que leur cavale prend fin. Ils devraient être encore hospitalisés un moment et pourront être extradés vers l'Hexagone dans quelques semaines.