Nordahl Lelandais "a tout anéanti sur son passage" : la mère de Maëlys témoigne dans "Sept à Huit"

Ce moment a constitué une véritable épreuve pour la famille de la victime. "Nordahl Lelandais ne s'est pas arrêté. Durant les trois semaines, il a toujours été dans ses mensonges, très calculateur. C'est ce qu'il a fait depuis le début", fustige la mère de famille. "J'ai trouvé que c'était plus une récitation que des aveux (le moment où il a reconnu avoir enlevé et volontairement donné la mort à Maëlys, ndlr). Son avocat posait des questions et lui répondait par "oui" et "non". Ce n'était pas spontané et pas sincère", dénonce-t-elle encore. Le comportement du tueur pendant l'audience a rendu la confrontation d'autant plus difficile. "J'aurais voulu qu'il regarde les images de Maëlys, heureuse, ce qu'il n'a pas osé faire", regrette Jennifer de Araujo. "Il a par contre regardé celles avec ses ossements. Cela m'a choqué qu'il regarde lorsqu'elle est morte et non quand elle est vivante", affirme-t-elle, d'une voix brisée.

Désormais, il faut réapprendre à vivre. "Pour moi, c'est difficile après le procès. Avant, on était en mode combattant. Maintenant que tout est fini, on se retrouve seuls face à nos peines", décrit avec émotion Jennifer de Araujo. "Maëlys était mon rayon de soleil. J'espère que là où elle est, elle va continuer de nous apporter du soleil, qu'elle veille sur nous", lâche-t-elle. "Je suis fière d'avoir été sa maman, je le suis toujours, je le serai toujours", continue-t-elle, "elle aurait certainement été une grande dame".