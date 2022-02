Nordahl Lelandais avoue avoir "volontairement" tué Maëlys

Quant au mobile, Nordahl Lelandais n'en donne toujours pas. "On aimerait que je dise que c'est un crime sexuel, mais pas du tout. Je n'étais pas du tout dans cette optique sexuelle, loin de là", ajoute-t-il. Pour les proches de la victime, malgré ces timides aveux, Nordahl Lelandais reste un accusé bien peu crédible. "On n'a jamais cherché à quémander des aveux à Nordahl Lelandais. Au seuil de ce procès, le 31 janvier, on vous a dit qu'on attend beaucoup de la justice, mais on attend rien de Nordahl Lelandais", souligne Me Fabien Rajon, avocat de la mère de Maëlys.