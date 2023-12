Nouvel an : 90.000 policiers et gendarmes mobilisés pour le réveillon, dont 6000 à Paris

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a présenté ce vendredi le dispositif de sécurité qui sera déployé dimanche 31 décembre pour les festivités du Nouvel an. 90.000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur tout le territoire, dont 6000 à Paris. Leur présence sera renforcée dans des quartiers ou communes où des violences urbaines sont redoutées.

Le ministre de l'Intérieur assume "une posture de grande fermeté" et une "grande présence" policière sur tour le territoire "pour permettre la fête bien sûr" mais ne tolérer "aucun débordement". Ce vendredi, à deux jours du réveillon du Nouvel an, Gérald Darmanin a présenté le dispositif de sécurité qui sera déployé à l'occasion des festivités qui accompagneront le passage en 2024. 90.000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France, dont 6000 à Paris, et 5000 militaires de l'opération Sentinelles.

"J'ai demandé une mobilisation extrêmement forte des services de police et de gendarmerie dans un contexte de menace terroriste très élevée du fait de ce qui se passe en Israël et en Palestine", a-t-il déclaré. Aussi, le gouvernement souhaite prévenir et éviter des violences urbaines.

Pour cela, 4 unités de CRS 8, les unités spécialisées dans la lutte contre les violences urbaines, seront déployées "sur des secteurs à forts risques", a précisé Céline Berthon, directrice générale adjointe de la police nationale. Gérald Darmanin a indiqué que les dispositifs avaient été renforcés partout sur le territoire, y compris "dans des villes qui ne connaissaient pas ces renforcement comme Charleville-Mézières (Ardennes) et Romans-sur-Isère (Drôme)", secouée par la mort de Thomas à Crépol par des habitants de quartiers de la commune.

Des drones déployés pour la première fois un 31 décembre

Dans leur mission, les forces de l'ordre seront aidées par des engins aériens. Une dizaine d'hélicoptères de la gendarmerie appuieront les forces de l'ordre dans leurs manœuvres et leurs interventions, dont 2 en Ile-de-France qui survoleront "les immeubles des quartiers", a indiqué le préfet de police de Paris Laurent Nuñez. Aussi, des drones seront de sortie. "C'est nouveau car ces moyens aériens sont permis pour la première fois par la loi. Et c'est très efficace, comme on l'a vu pendant la Coupe du monde de rugby", a précisé Gérald Darmanin.

A Paris, le dispositif de sécurité sera particulièrement renforcé sur les Champs-Elysées et ses alentours. Il sera étendu par rapport aux années précédentes car la Ville de Paris a prévu des festivités exceptionnelle avant l'entrée en année olympique. Des fouilles seront effectuées avant l'entrée dans le périmètre de sécurité (de l'avenue de la Grande armée, aux Champs-Elysées et jusqu'à la place de la Concorde). Il sera interdit d'y acheter de l'alcool à emporter, et la préfecture y a fait interdire les manifestations et la vente d'objets pouvant servir d'armes à destination.