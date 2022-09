Nouvel incendie en Gironde : les habitants évacués entre colère et tristesse

Le feu est aux portes de la petite ville de Sainte-Hélène à 30 km de Bordeaux. Dans cette ville de 3 000 habitants, c'est un quartier entier, où vivent 200 personnes, qui doit être évacué. Il s'agit d'une décision difficile, mais bien acceptée par la population."Ça fait un peu peur. On ne sait pas ce qu'il faut prendre. Mais on va réagir. Et on espère que tout ira bien" dit une habitante.