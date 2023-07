VIDÉO - Nouvelle-Aquitaine : les sauvetages se multiplient, la région placée en alerte aux baïnes jusqu'à dimanche

À moins de 100 mètres du port, en plein après-midi sur la plage de Mimizan, au sud de Biscarosse dans les Landes, un hélicoptère intervient pour hélitreuiller un baigneur. L'homme a été pris au piège d'une baïne et doit son salut à la vigilance des maîtres nageurs présents sur la plage pour surveiller la baignade. C'est notamment le rôle de Quentin Jolly qui, avec ses collègues, est chargé de repérer les nageurs en difficulté. Le même jour, il a dû porter secours à une femme qui venait d'être emportée par une baïne. "On a chaussé les palmes, on est partis, on lui a mis une bouée, puis on est passé derrière les dernières vagues pour que l'hélicoptère vienne nous récupérer", raconte-t-il dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.