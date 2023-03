À cause des attaques de requins, Nouméa ferme ses plages... jusqu'à la fin de l'année

Une décision prise à titre exceptionnel, compte tenu de la gravité de la situation, et jusqu'à la sécurisation des plages avec des barrières anti-requins. "Je ne joue pas avec la vie des gens", s'est justifiée au micro de La 1ère Nouvelle-Calédonie le maire de Nouméa, Sonia Lagarde. "Il faut comprendre ma position. C'est vrai que j'ai pris une disposition qui va un peu loin. Il faut savoir que c'est un arrêté, il est extrêmement flexible, il peut évoluer." "Il n'y a pas d'amende. On dit aux gens tout simplement et gentiment : 'Il y a un risque, n'y allez pas'", a-t-elle ajouté, alors que la commune a lancé, en parallèle, une campagne d'abattage de requins bouledogues et tigres. "Aujourd'hui, il faut faire attention avec la baignade. J'en connais beaucoup qui ont la trouille au ventre. Je demande un peu de sagesse et un peu de temps pour qu'on arrive à sécuriser".