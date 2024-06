Deux autres militants indépendantistes ont été placés en détention provisoire à Nouméa, dont le fils de Jean-Marie Tjibaou. Ils avaient été interpellés en même temps que les sept activistes déjà transférés dans des prisons de métropole.

Deux militants indépendantistes ont été placés ce mardi en détention provisoire à Nouméa à la suite de leur interpellation la semaine dernière dans le cadre de l'enquête sur le déclenchement des violences touchant l'archipel depuis la mi-mai, a appris l'AFP auprès de leurs avocats. Ces deux militants, parmi lesquels figure Joël Tjibaou, l'un des fils du chef kanak Jean-Marie Tjibaou assassiné en 1989, avaient sollicité un débat différé devant le juge des libertés et de la détention, qui a finalement eu lieu ce mardi.

Parmi les onze indépendantistes interpellés la semaine dernière, deux personnes avaient été placées sous contrôle judiciaire, tandis que sept autres personnes avaient été transférées en métropole pour y être incarcérées, dont le porte-parole de la Cellule de coordination des actions menées le mois dernier, Christian Tein. Une mesure d'éloignement qui a déclenché de nouvelles émeutes sur l'île principale de l'archipel dans la nuit de dimanche à lundi.

De nouvelles violences ont été enregistrées sur le "Caillou", pour la deuxième nuit consécutive, comme on le voit dans la vidéo de TF1 en tête de cet article. À Païta, les habitants ont entendu des tirs pendant la nuit, et découvert au matin l'école incendiée. À Lifou, c'est une épicerie qui a été détruite par les émeutiers. Si l'état d'urgence a été levé fin mai sur l'île, le couvre-feu reste toujours en vigueur, et vient d'être prolongé jusqu'au 1ᵉʳ juillet.