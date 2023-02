Nouvelle-Calédonie : un homme tué dans une attaque mortelle de requin à Nouméa

Deux squales ont pu être observés près de la zone de l'attaque, grâce à des drones déployés par les services municipaux. Les opérations ont été interrompues à la tombée de la nuit et reprendront lundi matin. Une enquête a été ouverte pour rechercher les causes de la mort, selon le parquet. "La plage était surveillée par des personnes brevetées et l'attaque est intervenue à l'intérieur de la zone balisée", a fait savoir le procureur.