Incendies en Gironde : nouvelle nuit de combat pour les pompiers

Le mur de feu n'est qu'à quelques mètres. Le vent s'est calmé. Ils doivent agir le plus tôt possible, mais la végétation ne leur facilite pas la tâche. "La problématique, c'est qu'elles sont très volatiles et donc elles peuvent mettre le feu un peu plus loin. C'est là qu'il faut faire très attention", explique le sergent Xavier Boher (SDIS 66). Les soldats du feu spécialisés ont été appelés en urgence. Leur technique est radicale. Ils allument un incendie pour ralentir un autre. C'est la dernière solution face à un brasier inarrêtable.