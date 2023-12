VIDÉO - Nuit de la Saint-Sylvestre : pour limiter les incendies de voitures, Strasbourg multiplie les initiatives

Le passage au Nouvel an se fera sous haute sécurité à Strasbourg. La capitale du Bas-Rhin a mis en place un plan contre les incendies de voitures. Une "tradition" de la Saint-Sylvestre redoutée par les habitants.

Des rues sans voiture, complètement interdites au stationnement, pendant toute la journée du 31 décembre, et jusqu'au lendemain. C'est une des mesures de sécurité mises en place à Strasbourg, pour empêcher les feux de véhicules, enregistrés chaque année par dizaines dans la préfecture du Bas-Rhin, à l'occasion de la nuit de la Saint-Sylvestre.

Plusieurs parkings gratuits et surveillés ont été mis à disposition des habitants des quartiers les plus sensibles. "On a beaucoup de voitures brûlées dans mon quartier (...)", explique un utilisateur strasbourgeois dans le reportage de TF1 ci-dessus, "c'est une tradition qui a la vie dure, et moi, il est hors de question que ça m'arrive". Un gardiennage est assuré sur les sept parkings proposés par la ville depuis trois ans, à chaque nuit de réveillon, près des lignes de tramway.

Un phénomène qui remonte aux années 1990

L'année dernière, 70 véhicules ont été incendiés à Strasbourg durant la nuit de la Saint-Sylvestre. Des destructions criminelles, parmi lesquelles se glissent des incendies volontaires pour faire jouer les assurances. Un "rite" de passage au Nouvel An qui persiste depuis le milieu des années 1990, avec un pic atteint en 2005. Le nombre de ces incendies volontaires a diminué depuis la pandémie de Covid-19, sans toutefois disparaître.

Arrosage préventif des poubelles

Autre mesure de sécurité, la circulation des tramways et des bus est suspendue à partir de 19h30 le 31 décembre. La protection civile s'affaire à arroser préventivement les poubelles présentes dans les rues, pour éviter les départs de feu. Une mesure qui dissuaderait les jeunes d'essayer de les incendier, et qui incite les riverains à les ranger pendant la nuit à haut risque.

Un couvre-feu est également instauré pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés, et l'alcool est interdit sur la voie publique. L'année dernière, près de 3000 policiers avaient assuré la sécurité de la nuit de la Saint-Sylvestre dans le département, et avaient procédé à une soixantaine d'interpellations.